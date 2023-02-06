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Kilis’te deprem sonrası 124 kişi ayakta tedavi edildi
Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde Kilis Merkez ve ilçelerinde göçük altında kalan 10 kişi hayatını kaybederken 124 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildi.
Asayiş 06.02.2023, 14:20
Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde Kilis Merkez ve ilçelerinde göçük altında kalan 10 kişi hayatını kaybederken 124 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildi.
Sabaha karşı yaşanan 7.7’lik depremde Kilis Merkez’de bulunun tarihi camilerin minareleri yıkıldı. Yıkılan minarenin moloz yığınları bazı evlerin üzerine ve caddelere düştü.
İl ve ilçelerde göçük altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 124 kişi hastanelerde ayakta tedavi edilirken AFAD ekiplerince çalışmalar devam ediyor.