Kilis’e roket düştü: yaralı polisler var

Suriye tarafından Öncüpınar Mülteci Konaklama tesislerinde polis harekat yerleşkesine roket düştü, yaralı polislerin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de PKK/YPG kontrolünde bulunan bölgeden Kilis’e roket atıldı. İlk bilgilere göre, bir roket Öncüpınar Mülteci Konaklama Tesisi içerisinde bulunan polis harekat yerleşkesine düştü. Saldırıda yaralanan polislerin olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.