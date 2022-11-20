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Kilis’e roket düştü: yaralı polisler var

Suriye tarafından Öncüpınar Mülteci Konaklama tesislerinde polis harekat yerleşkesine roket düştü, yaralı polislerin olduğu öğrenildi.

Asayiş 20.11.2022, 18:31
Kilis’e roket düştü: yaralı polisler var

Suriye tarafından Öncüpınar Mülteci Konaklama tesislerinde polis harekat yerleşkesine roket düştü, yaralı polislerin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de PKK/YPG kontrolünde bulunan bölgeden Kilis’e roket atıldı. İlk bilgilere göre, bir roket Öncüpınar Mülteci Konaklama Tesisi içerisinde bulunan polis harekat yerleşkesine düştü. Saldırıda yaralanan polislerin olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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