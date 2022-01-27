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Kestel’de çıkan yangın köylülerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü
Bursa’da bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Köylülerin el birliğiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Asayiş 27.01.2022, 00:47
Bursa’da bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Köylülerin el birliğiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kestel ilçesi kırsal Aksu mahallesinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın köylülerin ve itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.