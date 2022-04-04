Son Dakika
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş 04.04.2022, 14:47
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.’nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A’yı kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.