banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Fenomen olmak için kavga etmişlerdi, göz altına alındılar!
Fenomen olmak için kavga etmişlerdi, göz altına alındılar!

Kepenkleri kapalı çalışan oto tamircisine baskın

Bahçelievler Kocasinan da bulunan oto saniye sitesinde kaçak olarak kepenkler kapalı çalışan bir oto tamirhanesi zabıta ekipleri tarafından basıldı. Zabıta ekiplerini gören müşteri ve çalışanlar ne yapacaklarını bilemediler.

Asayiş 03.05.2021, 16:54 03.05.2021, 16:55

Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak Kocasinan sanayi sitesinde tamirhanelerin yasak olmasına rağmen çalıştıkları ihbarını aldı. Ekipler kısa sürede sanayiye gelerek açık olan iş yerlerine kapatmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada Zabıta ekiplerini gören bir iş yeri kepenkleri kapatarak içeride çalışmaya devam etti. Ancak zabıta ekipleri iş yerinde çalışıldığını fark etti. İş yeri önüne gelen ekipler burada bir iş yeri çalışanına izinleri olup olmadığını sordu. Çalışan izinlerinin olmadığını beyan etti. Bunun üzerine ekipler kepenklerin açılmasını istedi. İçeri giren ekipler çok sayıda çalışan ve araç sahibiyle karşılaştı. Ekipler iş yerine cezai işlem uygularken içeride bulunan araçlar ve vatandaşlar dışarı çıkartıldı.

Yorumlar (0)
25°
açık