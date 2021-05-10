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Keneden ölen çiftçi tabutla defnedildi

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çiftçi tabutla defnedildi.

Asayiş 10.05.2021, 13:57
Keneden ölen çiftçi tabutla defnedildi

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çiftçi tabutla defnedildi.

Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık yapan 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam (58), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi defnedilmek üzere Tokat Belediyesi cenaze aracı ile köyüne gönderildi. Evli ve 6 çocuk babası Sapsağlam’ın cenaze namazı köy meydanında kılındı. Cenaze namazının ardından Sapsağlam’ın cenazesi tabutla defnedildi. Jandarma ekipleri cenazede yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.

Keneyi kendisi çıkardı canından oldu

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Sapsağlam’ın boynuna hayvan otlatırken kene yapıştı. Keneyi elleri ile çıkartıp attıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Sağlam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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