"Kene" operasyonunda Adana’da 16 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Daire Başkanlığı organizesinde 28 ilde pos tefecilerine yönelik “Kene” adı verilen operasyonda Adana’da da 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde ’Kene’ operasyonu başlattı. 160 kişiye yönelik operasyonda Adana’da da 16 zanlının yakalanması için şafak vakti harekete geçildi. Polis, 16 zanlının iş yeri ve evlerinde arama yaparak, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, adli tıpta sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların zor durumda olan vatandaşlara borç para verip yüksek faiz aldığı, buna karşılık senet düzenlediği, bu senetler üzerinde oynama yaparak 500 bin lirayı 5 milyon lira yaptığı öne sürüldü. Zanlıların pos cihazından vatandaşa vermek üzere 5 bin lira para çektiği ancak paranın sadece 4 bin lirasını verdiği de iddia edildi. Zanlıların ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların evlerine, arabalarına, arsalarına haksız olarak el koyarak tehdit ettikleri iddia edildi.