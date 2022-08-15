Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde bulunan Örencik TOKİ konutlarında ikamet eden ve bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde kurulan Örencik TOKİ konutlarında ikamet eden Pakize Uğur’dan yakınları ve komşuları, bir süre haber alamadı. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerini arayan Pakize Uğur’un yakınları, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ekipleriyle birlikte Pakize Uğur’un ikamet ettiği evin kapısını açtı. Pakize Uğur’un, yapılan ilk muayenesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Uğur’un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, incelemelerde bulundu.