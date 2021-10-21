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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Asayiş 21.10.2021, 14:32
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Asaf Namlı Caddesi’nde bulunan Hedef Apartmanı’nın 6. katında yalnız yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki Mehmet Zeki Öner’den yakınları haber alamadı. Yaşlı adamı merak eden yakınları eve geldi. Bir süre zili çalıp kapıya vuran yakınları Öner’den ses alamadı. Bunun üzerine çilingir çağıran aile yakınları kapıyı açtırdı. Eve giren aile yakınları yaşlı adamı hareketsiz şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Öner’in öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracı ile Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öner’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek.

Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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