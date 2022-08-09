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Kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ikamet eden ve yakınlarının haber alamadığı 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Asayiş 09.08.2022, 18:03
Kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ikamet eden ve yakınlarının haber alamadığı 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kulaklı Mahallesi’nde ikamet eden Nihat Özçelik’ten (77) haber alamayan yeğeni evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince evin kapısı kırılarak içeriye girildi. Yatak odasında hareketsiz şekilde yatan Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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