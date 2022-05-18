Kazada yola savrulan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsünün koşarak yerdeki çocuğu kucağına alması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail C.’nin kullandığı 07 YCZ 56 plakalı kamyonet ile plakası ve ismi belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Annesinin kullandığı motosiklette bulunan 3 yaşındaki Hamza Abdelmetaal yaralandı. Motosiklet sürücüsü kadın, kaza sonrası koşarak yerdeki çocuğunu kucağına aldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından önce Serik Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Antalya’da bir hastaneye sevk edilen küçük çocuk tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.