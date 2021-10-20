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Kazada refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi: 2 yaralı

Iğdır’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlardan biri refüjdeki ağaçları kırarak durabildi. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 20.10.2021, 11:25
Kazada refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi: 2 yaralı

Iğdır’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlardan biri refüjdeki ağaçları kırarak durabildi. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolu Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen otomobil, ara sokaktan çıkan ticari araca çarptıktan sonra yol kenarındaki telleri de ezerek refüje girip ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ticari araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, refüje girip ağaçların arasında kalan otomobil ise kepçe yardımıyla ağaçların sökülmesi ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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