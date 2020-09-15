Kazada ağır yaralandı, 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Sakarya D-650 Adapazarı-Karasu yolunda kamyonun otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Orhan Uslu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansırken Orhan Uslu’nun eşi sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Kaza, D-650 Adapazarı- Karasu yolu Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi kavşağında 29 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışık ihlali yaptığı belirtilen plakası öğrenilemeyen E.Y. idaresindeki Mercedes marka hafriyat kamyonu, 26 yaşındaki Orhan Uslu idaresindeki Fiat marka 54 H 0791 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yatıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaklaşık 18 gün yaşam mücadelesi veren Uslu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında, kamyonun otomobile çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden 2 çocuk babası Orhan Uslu’nun eşi sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Zeynep Uslu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Taştan değilim, taş olsam çatlardım, paramparça olurdum. Ama baş edeceğim. Aşkında benim içindi, acın da yokluğunda. Yattığın yerler ışıkla dolsun. Ben senden razıyım, Allah ta senden razı olsun” ifadelerine yer verdi.