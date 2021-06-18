Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü yaşadığı şokla aracının yanına yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler istikametine seyir eden Selime T. yönetimindeki 11 AAU 282 plakalı otomobil, kent merkezine seyir halindeki Erol U. idaresindeki 11 DA 166 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar kavşaktaki peyzaj alanına çıkarak durabildi. Kazada araç sürüleri yaralanırken, Erol U. olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu hafif olan ve elinden yaralanan Selime T. ise uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Aracının başına çökerek uzun süre yerde kalan Selime T. de daha sonra aynı hastaneye götürüldü. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.