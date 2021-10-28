Kaza yaparak alev alan otomobildeki 2 kişi saniyelerle kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza yaparak yan yatan otomobil alevlere teslim olurken, otomobildeki 2 kişi yanan araçtan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Turgutreis Akçaalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyreden N.E. idaresindeki 35 EER 77 plakalı otomobil, Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra da refüje çarptı. Otomobil sürücüsü N.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.Y., vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. 2 kişi çıkarıldıktan yaklaşık 15 saniye sonra otomobil alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada yaralanan ve iddiaya göre alkollü olan sürücü ve yolcu sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.