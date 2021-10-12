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Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birisi mezarlık duvarını yıktı.

Asayiş 12.10.2021, 10:40
Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birisi mezarlık duvarını yıktı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden gelip üniversite istikametine gitmekte olan Ahmet Y.’nin kullandığı 28 ABM 995 plakalı otomobil Bayır Mezarlığına geldiği sırada 3540 sokaktan gelip 2541 sokağa gitmekte olan Talat Büyükdere’nin kullandığı 07 LUT 74 plakalı otomobille mezarlık önündeki kavşakta çarpıştı.

Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, kaza yapan araçlardan birisi Bayır Mezarlığı duvarına çarparak duvarın bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

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