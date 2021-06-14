Kaza yapan aracın yangın tehlikesi ekipleri harekete geçirdi

Burdur Tugay Kavşağı’nda yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca çarpan ardından refüje çıkarak durabilen otomobilde başlayan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Burdur Karasenir Mahallesi, Mustafa Şeref Bulvarı, Tugay Kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kaza, Antalya istikametinden gelen Uğur K.’nın kullandığı 07 KR 324 plakalı otomobilin yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Veli T.’nin kullandığı 32 AK 015 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Trafik ışıklarının yanında bulunan refüje çıkarak durabilen otomobil sürücüsü Uğur K., aracından yükselen dumanları görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Uğur K., çevredekilerin de yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Yangının, refüje çıkan otomobilin motor kısmının düşmesi sonucu başladığı öğrenildi.