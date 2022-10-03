Kaza anları kameraya anbean yansıdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasıyla ilgili kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Talihsiz kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, M.S. idaresindeki 59 NF 738 plakalı kamyon ile S.E. yönetimindeki 59 EF 481 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.E. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.