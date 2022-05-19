Kayseri’deki fabrika yangını 62 personelle söndürüldü

Kayseri’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB İtfaiyesi’nden toplam 62 personelin katılımı ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSB İtfaiye teşkilatından toplam 6 ekip, 15 araç ve 62 personelin katılımı ile 1 saat içinde kontrol altına alınırken, 4 saat de soğutma çalışmaları sürdü.