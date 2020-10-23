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Kayseri’de uyuşturucu taciri 2 kilo esrar ile yakalandı
KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ARACIN ALT MOTOR KISMINA ZULALANMIŞ 2 KİLO TOZ ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 23.10.2020, 08:15
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracın alt motor kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda D.A.’nın doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, Malatya yol uygulamasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, motorun alt kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli D.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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