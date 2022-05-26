Kayseri’de piyasa değeri 5 milyon TL olan 3.5 milyon dal makaron ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir kamyonete düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K. ve B.T.’nin Adana’dan kente kamyonla doldurulmuş makaron getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Niğde yolu üzerinde kamyoneti durduran ekipler, şahısları gözaltına alırken, kamyonette de arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.