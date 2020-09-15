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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜT İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 15.09.2020, 20:57
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Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis özel harekatında katıldığı operasyonda, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 3 kişinin Kayseri’de olduğu tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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