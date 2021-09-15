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Kayseri’de 200 personel ile yapılan uygulamada 6 bin 68 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 36 bölgesinde 200 personelin katılımı ile yapılan ‘Erciyes-7 Huzur Uygulaması’nda 6 bin 68 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamada aranan 22 şahıs yakalandı.

Asayiş 15.09.2021, 09:30
Kayseri’de 200 personel ile yapılan uygulamada 6 bin 68 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 36 bölgesinde 200 personelin katılımı ile yapılan ‘Erciyes-7 Huzur Uygulaması’nda 6 bin 68 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamada aranan 22 şahıs yakalandı.

Kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi, suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik yapılan çalışmalarda metruk binalar, şüpheli şahıslar, çalıntı otolar, motosikletler ve çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen otolar ile umuma açık eğlence yerlerine yönelik huzur uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 7 adet umuma açık restoran, 11 park-bahçe, 90 metruk bina ve 2 bin 51 araç kontrol edildi. 6 bin 68 şahıs üzerinde yapılan sorgulamada 22 aranan şahıs ve 21 adet hırsızlık olayına karışan 4 şahıs yakalanarak 50 kilogram kablo ve bakır malzeme ele geçirilirken, 46 araca da trafik yönünden 50 bin TL para cezası kesildi.

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