Kayseri’de 14 katlı binada yangın: 30 kişi tahliye edildi, 16 kişi hastanelik oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Binada bulunan 30 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken dumandan etkilenen 16 kişi de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Ak Sokak’ta bulunan 14 katlı bir binanın bodrum katında lastiklerin bilinmeyen nedenle tutuşmasından dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yolu trafiğe kapattı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ayrıca binada mahsur kalanları tahliye işlemine başladı. Merdivenlerle ikametlere ulaşan itfaiye ekipleri 30 kişiyi binadan tahliye ederken, dumandan etkilenen 16 kişi ise hazır bekletilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı vatandaşlar da yakınlarından haber alabilmek için olay yerine geldi. Yangın müdahale eden itfaiye personellerinden de dumandan etkilenenlerin olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.