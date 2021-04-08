banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!

Kayıp kadın kuyuda ölü bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde kaybolan bir kadın kuyuda ölü bulundu.

Asayiş 08.04.2021, 17:52
2
Kayıp kadın kuyuda ölü bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde kaybolan bir kadın kuyuda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Berrin Dalyanoğlu Keskin (50) bir hafta önce kaybolunca yakınları ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramada ulaşılamayan Keskinoğlu, bugün Mara Mahallesi’ndeki bir kuyuda üzeri taşlarla örtülü şekilde ölü olarak bulundu. Kuyudan çıkartılan Keskin’in cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur