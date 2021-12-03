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Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük’te tekne işleten ve 2017 yılından bu yana kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Ahmet Sakak’ın hunharca bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Asayiş 03.12.2021, 12:52
Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük’te tekne işleten ve 2017 yılından bu yana kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Ahmet Sakak’ın hunharca bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

En samimi arkadaşı ile tekneye binip denize açıldığı gün kaybolan Ahmet Sakak’ın cesedinin parçaları, 4 yıl sonra aküye bağlanmış vaziyette denizin dibinde bulundu. Patlıcan avcılığı yapan denizciler tarafından bulunan cesetle ilgili çalışma yapan polis, olayın tek tanığı olan ve o tarihte arkadaşının Yunanistan’a kaçtığını belirtip sosyal medya hesabından da kayıp ilanı veren S.U. isimli şahsı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 32 yaşındaki S.U. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Akbük Mahallesi’nde ticari balık teknesi işletmeciliği yapan Ahmet Sakak (34), 11 Mart 2017 günü en samimi arkadaşı 32 yaşındaki S.U. ile birlikte denize açıldı. Bir süre sonra S.U. Akbük’e yalnız dönerken, Sakak’tan ise haber alınamadı. Sakak’ın ailesi ve o dönem nişanlısı olan Özlem Karademir, olayın aydınlatılarak kayıp Sakak’ın bulunması için herkesten yardım istedi. Televizyon programına da çıkarak yardım isteyen aile, Ahmet Sakak’ın ölüsüne ya da dirisine ulaşamadı. Olayla ilgili o dönem gözaltına alınan ve serbest bırakılan S.U. ise katıldığı televizyon programında da Sakak’ın Yunanistan’a kaçtığını ve neden gittiğini bilmediğini belirtmişti. Bu arada S.U.’nun en samimi arkadaşı olarak bilinen Ahmet Sakak’ın kayıp olarak arandığı günlerde sosyal medya hesabında, "Arkadaşlar, Ahmet Sakak 11 Mart’tan bu yana kayıptır. Gören, duyan olursa lütfen 155’i arasın" şeklinde paylaşım yapıp, bugün öldürmekten tutuklandığı arkadaşı için kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

Patlıcan avcılarının bulduğu aküye bağlı ceset parçaları Sakak’a ait çıktı

Olayın ardından geçtiğimiz yıl Akbük açıklarında deniz patlıcanı avcılığı yapan şahıslar, denizde kafatası buldu. Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 balıkadamla bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada kafatasından başka ceset parçası bulunamayınca, ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı. Kafatasının bulunmasından yaklaşık 2 ay sonra yine deniz patlıcanı avcılığı yapan şahıslar tarafından farklı bir bölgede deniz dibinde iple aküye bağlanmış insan kemikleri ve ayakkabı bulundu. Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgedeki kemikler ve ayakkabı, balıkadamlar tarafından kıyıya çıkartılarak incelemeye alındı.

DNA örneklerinden Sakak olduğu tespit edildi

Deniz dibinde bulunan kemiklerin bir süre önce kayıp ihbarı yapılan Sakak’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, savcılık izni ile Sakak’ın babasından DNA örneği aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda denizden çıkartılan kemiklerin Sakak’a ait olduğu tespit edildi. Olayın ardından emniyet ekipleri harekete geçerek olayın tek tanığı olan Sakak’ın arkadaşı S.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yaşanan olayların ardından S.U.’nun yurt dışında olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bir süre sonra ülkeye dönen S.U., Çanakkale’de yakalanarak gözaltına alındı. Didim’e getirilen S.U.’nun 2017 yılında katıldığı televizyon programında Sakak için, “Yanına çapa, akü, naylon, tüfek ve kumanya aldı. Kendi telefonunu bana verdi, ben de nişanlısına verdim. Başka bir hattı daha varmış ama o günden beri beni de aramadı” ifadelerini kullandığını belirleyen polis, şahsın tekrar ifadesine başvurdu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen S.U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından olayın şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

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