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Kayıp genç İstanbul’da bulundu

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE 9 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN GENÇ İSTANBUL'DA BULUNDU.

Asayiş 29.10.2020, 12:47
Kayıp genç İstanbul’da bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 9 gündür kendisinden haber alınamayan genç İstanbul’da bulundu.

20 Ekim günü evden çıkan ve geri dönmeyince ailesi tarafından her yerde aranan Muhammet Ali Y. (17) Üsküdar sahilinde otururken çarşı ve mahalle bekçilerince arandığı belirlendi. Muhammet Ali Y. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği’ne götürüldü.

İfadesi alınan Muhammet Ali Y. kendi isteği ile İstanbul’a geldiğini bu süreçte başına herhangi bir olumsuz olay gelmediğini belirterek kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Emniyetin haber verdiği Muhammet Ali Y.’nin ailesi büyük sevinç yaşayarak çocuklarını teslim aldı.

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