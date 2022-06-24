Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun son görüştüğü Bahattin K., dün alındığı gözaltında suçunu itiraf etti. İtirafında tartışma sonrası öfkeye kapıldığını söyleyen Bahattin K., Ataoğlu’nun başına keserle vurduğunu, daha sonra bir halıya sararak yaşadığı barakanın 15 metre uzaklıkta ormanlık alana gömdüğünü itirafında bulundu. Bahattin K’nın itirafı sonrası harekete geçen polis ekipleri belirtilen bölgede yaptığı kazı çalışmasında Ataoğlu’nun cesedini gömülü olarak buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Bahattin K, tutuklanarak Alanya L Tipi cezaevine gönderildi.