Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi

Balıkesir Manyas Gölü’ne balık ağlarına bakmak için giden ve bir daha geri dönmeyen balıkçı Osman Ali Arı’yı arama çalışmalarına ara verildi.

16 Ocak Pazar günü kendisine ait balık ağlarına bakmak için kırsal Hamamlı Mahallesi’ndeki balıkçı iskelesinden Manyas Gölü’ne açılan ve göldeki üç balık ağına bakıp buradaki balıkları alan balıkçı Osman Ali Arı’nın gölün başka bir tarafında bulunan ağlarına bakmadığı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştı. Balıkçı arkadaşları, kaybolduğu gün akşam saatlerinde aramalara başlamış, kayıp balıkçının kayığı çalışır halde ve ağdan topladığı balıklar ile göldeki kamışların yanında bulunmuştu. Kaybolduğu gün akşamı Aydın ilinden drone getirilmiş ve aramalar başlatılmıştı. Ancak geçtiğimiz cuma günü, akşam saatlerine kadar yapılan tüm aramalara rağmen kayıp balıkçıya ulaşılamamıştı. Bölgede yoğun kar yağışı ve aramaların bu havada yapılamayacağının belirlenmesi üzerine arama çalışmalarına ara verildiğini açıklayan Manyas Kaymakamı Koray Çelik, kayıp balıkçı Osman Ali Arı’yı arama çalışmalarına hava şartları uygun olmasıyla birlikte yeniden başlanacağını açıkladı.