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Kayınvalidesini öldüren damada haksız tahrik indirimi

Antalya’nın Serik ilçesinde kayınvalidesini öldürmekten yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak

Asayiş 12.11.2021, 14:33
Kayınvalidesini öldüren damada haksız tahrik indirimi

Antalya’nın Serik ilçesinde kayınvalidesini öldürmekten yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Mahir İncedayı tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, davanın tarafları ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Savcının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapan sanık avukatı Burak Soybir, “Savcının esas hakkındaki görüşüne katılmakla birlikte haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim oraya iki arkadaşıyla birlikte aile birliğini korumak amacıyla gitmiştir. Olayda haksız tahrike uygun tüm koşullar oluşmuştur. Tutuklu kaldığı süre ve 2 küçük kızının bulunması dikkate alınarak tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Mağdur kayınpeder Süleyman Can ve kızı Songül İncedayı’nın avukatı Ayşim Kontaş ise sanık hakkında esas hakkındaki görüşe katılmadıklarını söyleyerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Mahir İncedayı, böyle bir olay yaşanmasından son derece üzgün olduğunu belirterek, “2 tane küçük kızım var, onlara bakmam gerekiyor. Her türlü adli kontrol tedbirleri ile tahliyemi talep ediyorum. Kararı adalete ve vicdana bırakıyorum” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahir İncedayı’ya Süleyman Can’a yönelik eyleminden beraat, Makbule Can’a karşı gerçekleştirdiği eylemin ise haksız tahrik altında işlendiğini belirterek 18 yıl hapis cezası verdi.

Serik’te yaşayan 8-10 yaşlarında iki kız çocukları bulunan Mahir ve Songül İncedayı arasında çıkan anlaşmazlık ve tartışmaların ardından Songül İncedayı evi terk ederek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Antalya’daki bir kadın sığınma evine yerleşmişti. Eşinin evi terk etmesinin ardından Mahir İncedayı geçen yıl ekim ayında Ömer B. ve Musa K. adlı iki arkadaşını yanına alarak eşiyle kendisini barıştırmalarını istemek için kayınpederi Süleyman Can’ın Haskızılören Mahallesi’ndeki evine gitmişti. Mahir İncedayı Ömer B. ile otomobilde otururken, Musa K., Süleyman Can ve eşi Makbule Can ile evlerinin bahçesinde konuşmaya başlamıştı. Kayınvalidesinin kendisi hakkındaki hakaret içeren sözlerini duyunca öfkelenen Mahir İncedayı, tabancayla kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Mahir İncedayı jandarma tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mahir İncedayı sulh ceza hakimi tarafından tutuklanmıştı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay ayrıntılı bir şekilde anlatılarak, sanık Mahir İncedayı’nın Makbule Can’a yönelik ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ ve Süleyman Can’a yönelik ‘yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü sunan savcılık makamı, Makbule Can’a yönelik suç nedeniyle sanığa verilecek cezada haksız tahrik indirimi yapılmasını, Süleyman Can’a yönelik ‘yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise beraat talep etti.

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