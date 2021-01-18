Son Dakika
Kaybolan koyunları jandarma termal kameralı İHA ile buldu
Aksaray’da kaybolan koyunları jandarma termal kameralı İHA ile bularak sahibine teslim etti.
Asayiş 18.01.2021, 13:34
3
Aksaray’da kaybolan koyunları jandarma termal kameralı İHA ile bularak sahibine teslim etti.Olay, Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (19) 9 adet koyununun ağılda olmadığını fark etti. Koyunlarının çalındığını düşünen H.Y. durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın hırsızlık olabileceği ihtimali üzerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Gece yarısı aramaları genişleten jandarma ekipleri havanın karanlık olması nedeniyle normal aramalarda koyunları bulamadı. Daha sonra termal kamera özelliği olan Döner Kanat Mikro İHA teknik desteği ile yaptığı kapsamlı aramada 9 koyunun yerini tespit etti. Tespit edilen yere giden jandarma ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Demirci Beldesi Seyir Tepe mevkisinde koyunları başıboş olarak buldu. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, belde halkı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
1°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü