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Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Malatya’da kayalıklarda düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 15.05.2021, 14:39
Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Malatya’da kayalıklarda düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Göltepe mevkiinde kayalıklarda bir kişinin düşerek yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal edenler ekipler yaralı halde buldukları şahsı bulunduğu yerden çıkarak hastaneye kaldırdı.

Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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