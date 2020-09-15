banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu

KAVGA

Asayiş 15.09.2020, 10:41
3
Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu

Bursa’da sokak ortasında yapılan yaklaşık yüz kişilik mevlitte kavga çıktı. Aralarında kadınların, çocukların bulunduğu kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Grubun maske ve mesafe kuralını unuttuğu dakikalar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen yaklaşık 100 kişilik mevlitli yemek programı verildi. Yemekli programda taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma çıktı. Tartışma kadınların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme tokat attığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, grubun yaklaşık yarım saat boyunca mesafe ve maske kuralına uymadığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0