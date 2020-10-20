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Kavacıkta Özel Halk Otobüsü alev alev yandı

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Asayiş 20.10.2020, 05:13
Kavacıkta Özel Halk Otobüsü alev alev yandı

Kavacık’ta park halinde olan özel halk otobüsü birden alev alev yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 04.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Yurtsever sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. Durumu gören vatanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen özel halk otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hala geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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