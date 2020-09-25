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Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli JASAT ekipleri yakaladı

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS, SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI.

Asayiş 25.09.2020, 12:19
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Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli JASAT ekipleri yakaladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahsı saklandığı yerde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan arama kaydı bulunan S.Y., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu’da merkeze bağlı Pehlivan köyünde yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.

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