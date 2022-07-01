Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya’da yakalandı

Antalya’da kasten öldürme suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, Alanya ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Mehmet E.’nin kasten öldürme suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.