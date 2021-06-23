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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 23.06.2021, 17:41
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl Merkezinde düzenlenen operasyonda yapılan aramada 7,01 gram eroin ile 23,36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından il merkezinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 2 adet kenvir bitkisi, 15 adet reçeteye tabi hap, 11,35 gram bonzai madde ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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