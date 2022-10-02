Kaş’ta orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kaş’a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkiinde bulunan makilikte saat 15.00 sıralarında çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz olmak üzere 4 uçak, 3 helikopter sevk edildi. Havadan karadan müdahale edilen yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını soğutma çalışması ise devam ediyor” dedi.

“150 dönüm gibi bir alanda sirayet etti”

Yangın hakkında bilgi veren Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Soğutma çalışmaları devam ediyor. 150 dönüm gibi bir alanda sirayet etti. Makilik bir alandı. Yerleşim alanı yok” dedi.

(EG-