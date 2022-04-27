'Kaset Kumpas’ davasında 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında hapis cezası kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı koyduğu tespit edilen İlker Usta 74 yıl 16 ay, Sedat Zavar ise 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmesi' suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı. Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, ‘silahlı terör örgütüne üye olma', ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı.