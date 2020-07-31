Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3’ü ağır 5 yaralı
GAZİANTEP'TE, KURBAN KESİMİ YAPILAN BİR PAZAR YERİNDE, KURBAN SAHİPLERİ İLE KASAPLARIN KURBAN DERİSİNİ PAYLAŞAMAMASI NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI. KASAPLAR İLE KURBAN SAHİPLERİNİN BİRBİRİNE GİRDİĞİ KAVGA SONUCU 3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Gaziantep’te, kurban kesimi yapılan bir pazar yerinde, kurban sahipleri ile kasapların kurban derisini paylaşamaması nedeniyle kavga çıktı. Kasaplar ile kurban sahiplerinin birbirine girdiği kavga sonucu 3’ü ağır 5 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesinde kurban kesim noktası olarak belirlenen Gazikent Semt Pazarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kurban kesim noktasında kurban kesimi yapıldıktan sonra kurban sahipleri ve kasaplar arasında deri yüzünden tartışma çıktı. Kurban sahiplerinin kurban derisini kasaplara vermek istememesi, kasapların da ısrarla kurban derisini almak istemesi nedeniyle kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar ve sopalar kullanıldı. Yaşanan bıçaklı sopalı kavgada iki taraftan toplam 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de kurban kesim alanında geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:53
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:28
|Yatsı
|22:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25