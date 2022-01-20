Kartal’da hemşirenin başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaydan önce maktulün bir tanığı arayarak, "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği ortaya çıktı.

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in(34) Rahmi Uygun(39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, maktul Ömür Erez’in Kartal 10. no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında ‘kasten yaralama’ ve ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

Şüphelinin olay saatinde maktulün işyerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

‘Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar’

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya’dan İstanbul’a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüpheli Rahmi Uygun’un aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalandığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 1 adet tabancanın da ele geçirildiği belirtildi. Şüphelinin ilk beyanında, "olayı maktulün kendisinden sürekli para istediğini, toplamda kendisine 200 bin TL borç para verdiğini, borcunu istediğinde ise kendisine ödeme yapmadığı ve kendisini rencide edici şekilde davrandığından dolayı olayı gerçekleştirdiğini" beyan ettiği, şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

(GE-CGK-