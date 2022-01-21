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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı
Asayiş 21.01.2022, 19:01
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı