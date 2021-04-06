Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

Olay Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs tarafında büroda saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.