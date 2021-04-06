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Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal’da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Asayiş 06.04.2021, 16:13
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Olay Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs tarafında büroda saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.