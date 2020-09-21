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Kars’ta polisi gören maske taktı

KARS’TA POLİSİ GÖREN VATANDAŞLAR MASKELERİNİ TAKTI AMA CEZA YEMEKTEN KURTULAMADILAR.

Asayiş 21.09.2020, 11:35
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Kars’ta polisi gören maske taktı

Kars’ta polisi gören vatandaşlar maskelerini taktı ama ceza yemekten kurtulamadılar.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi üzerinde maske denetimi yaptı. Maskelerini çenelerinin altına takan vatandaşlar, polisi görünce maske taksa bile ceza yedi. Bazı vatandaşlar ise polisi gördükten sonra kaçmaya çalışsa da polis affetmedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs genelgesi kapsamında polis ekipleri maske denetimi yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde yapılan denetimde çok sayıda vatandaş maske takmadıkları ve maskeyi çenelerinin altına takarak caddelerde yürüdükleri için cezai işleme tabi tutuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla il genelinde bütün cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı yapılan denetimlerde bu sefer polis affetmedi. Maskesiz gördüğü herkese ceza kesen polis, vatandaşları almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirdi.

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