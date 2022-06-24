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Kars’ta ‘anne-oğul’ cinayeti zanlısına ceza yağdı

İstanbul’dan Kars’a ev almak için gelen anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ’ı (24) 10 Temmuz 2020’de tüfekle öldürüp su kuyusuna attığı ve paralarını aldığı öne sürülen Mesut Saçu’nun davasında karar çıktı.

Asayiş 24.06.2022, 15:36
Kars’ta ‘anne-oğul’ cinayeti zanlısına ceza yağdı

İstanbul’dan Kars’a ev almak için gelen anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ’ı (24) 10 Temmuz 2020’de tüfekle öldürüp su kuyusuna attığı ve paralarını aldığı öne sürülen Mesut Saçu’nun davasında karar çıktı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Saçu, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanık Mesut Saçu, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatını ve tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Mesut Saçu’ya; ‘nitelikli adam öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, “silahla yağma” suçundan da 20 yıl hapis cezası verdi.

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