Kars’ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Dairelerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgilye göre, Şehitler Mahallesi Üniversite yolunda 4 katlı binadan duman çıktığı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada evlerinde bulunan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte zehirlenme tehlikesine karşı itfaiye ekiplerince tahliye etti.

Aşırı dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonra yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan yangının olduğu binada itfaiye ekipleri birisi büyük 2 tüpü dışarı çıkararak muhafaza altına aldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.