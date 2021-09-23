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Karşıyaka’da okul önünde bıçaklı dehşet

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir okul önünde çıkan kavgada, 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş 23.09.2021, 18:44
Karşıyaka’da okul önünde bıçaklı dehşet

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir okul önünde çıkan kavgada, 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi B.B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.B., iki yerinden bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan B.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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