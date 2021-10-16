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Karşı şeride geçen ticari araç, otomobile çarpıp bariyerlerde asılı kaldı: 3 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ticari araç bariyerlere asılı kaldı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 16.10.2021, 13:39
Karşı şeride geçen ticari araç, otomobile çarpıp bariyerlerde asılı kaldı: 3 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ticari araç bariyerlere asılı kaldı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.20 sıralarında Eğirdir- Konya yolu üzeri Kemerköprü girişinde Yeni Toki Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden Eğirdir merkez yönüne giderken viraj içinde direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçen Kamil D. yönetimindeki 42 ABU 177 plakalı Nissan marka ticari araç karşı yönden gelen Hüseyin A. yönetimindeki 32 AR 816 plakalı Passat marka otomobile çarptı. Kazada 32 AR 816 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobilde bulunan İmdat A. ve Hatice A. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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