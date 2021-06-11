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Karşı şeride geçen otomobil devrilmekten son anda kurtuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde önündeki araca çarpan otomobil karşı şeride geçti. Şarampole devrilmekten son anda kurtulan otomobil mucur yığınına çarparak dururken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Asayiş 11.06.2021, 14:33
Karşı şeride geçen otomobil devrilmekten son anda kurtuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde önündeki araca çarpan otomobil karşı şeride geçti. Şarampole devrilmekten son anda kurtulan otomobil mucur yığınına çarparak dururken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Konya-Ankara karayolu Kulu makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki 42 AEJ 836 plakalı Fiat marka otomobil, T.A.’nın yönetimindeki 42 GE 880 plakalı Fiat marka hafif ticari araca sol arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, şarampolde bulunan mucur yığınına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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