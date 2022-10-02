Karşı şeride geçen araç otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, geçtiği karşı şeritte otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi’nde geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametinden gelen E.A. (28) yönetimindeki 35 AOA 050 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte K.G. (71) idaresindeki 34 HE 9807 otomobille çarpıştı. Kazada H.A. (27), H.A. (24) ve A.D. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.